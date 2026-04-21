El Gobierno crea la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias

Madrid, 21 de abril de 2026. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias --dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior--, la puesta en marcha de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y las directrices básicas que planifican la respuesta de las instituciones públicas ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes de transporte terrestre de mercancías peligrosas, con el objetivo de "robustecer" el sistema ante el aumento de catástrofes y en el marco de la lucha contra las consecuencias del cambio climático. (Fuente: La Moncloa)