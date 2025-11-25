El Gobierno defiende que la violencia machista "requiere de unidad"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "Somos perfectamente conscientes de que la violencia contra la mujer requiere de unidad y determinación. Y por eso no vamos tampoco a permitir ni un paso atrás, porque las mujeres tienen que vivir libres y tienen que vivir sin miedo", ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.(Fuente: La Moncloa)