El Gobierno insta a Sumar a seguir su hoja de ruta progresista y estos piden una cumbre urgente

Ante la dudas entorno a la estabilidad del gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a las críticas de sumar al PSOE instándoles a continuar la hoja de ruta "progresista" y seguir aprobando medidas beneficiosas para los ciudadanos y además, evitar una posible llegada de PP y Vox. A su vez partidos que ostentan los ministerios de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid) han reclamado al PSOE una reunión urgente de la coalición para salvar y reimpulsar la acción del Gobierno y mejorar su funcionamiento, descartando ruptura pero sin renunciar a una remodelación del Ejecutivo.(Fuente: europa press/pp/vox/congreso)

