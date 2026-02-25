Gobierno invertirá 20 millones para fomentar el transporte sostenible en zonas rurales

Oviedo, 25 de febrero de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado un nuevo programa para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales. "Vamos a dotarlo con 20 millones de euros. Esta oferta pública lo que queremos es, evidentemente que permee y se expanda a todos los municipios", ha señalado. "Lo segundo, junto con la conectividad, evidentemente es el empleo y el emprendimiento. Solo así, con empleo y con oportunidades vamos a atraer población y se va a hacer efectivo el arraigo", ha afirmado. (Fuente: La Moncloa)