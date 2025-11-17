El Gobierno monitoriza los precios este 'Black Friday' para evitar falsas rebajas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está monitorizando y vigilando los precios durante la inminente campaña de descuento y promociones del 'Black Friday' para detectar rebajas falsas y fraudulentas y sancionar a los infractores.m"La ley se va a cumplir por grandes o poderosas que sean las empresas implicadas. Ganar dinero con patrones oscuros se ha acabado, quien lo haga pagará por ello. Vamos a emplear todo el peso de la Ley para proteger los derechos de los consumidores, que no van a estar indefensos", ha advertido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa.(Fuente: Ministerio de DDSS)