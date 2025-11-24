El Gobierno y la oposición enfrenta posiciones tras la dimisión del fiscal general

La dimisión del hasta ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado multitud de reacciones en la esfera política. La primera, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deseándole "toda la suerte" y mostrando su "consideración". Una consideración que comparte con otros miembros de su Ejecutivo, que han afirmado que dimite "un hombre bueno". En todo caso, el nombramiento de sustituto de García Ortiz tendrá lugar "en un breve espacio de tiempo" según Sánchez y para la elección de este nuevo sucesor, el Partido Popular espera varias cuestiones.(Fuente: Europa Press, EBS, Podemos, PP,)