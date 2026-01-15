Gobierno y PP se enfrentan en el Senado por la investigación de la UCO al expresidente de SEPI

El Senado se ha convertido en el escenario del último lanzamiento de reproches entre el Gobierno y el Partido Popular por las investigaciones de la UCO al expresidente de la SEPI, Vicente Fernandez. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que en el periodo investigado investigado por la UCO Fernández ya no era presidente de la SEPI y ha negado ilegalidades. Unas explicaciones que el Partido Popular ha desdeñado, anunciando que la citará en la nueva comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado.(Fuente: Senado)