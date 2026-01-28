El Gobierno tramita una petición de indulto para García Ortiz

El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia. Esta petición de indulto que han realizado dos particulares, Justicia la ha trasladado al Supremo para que muestre su parecer.(Fuente: Europa Press/ Senado/ TS)