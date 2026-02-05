CSIF-A insta a la Junta a suspender las clases presenciales en las zonas de mayor riesgo por el temporal

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera A 5 de febrero de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a la Junta de Andalucía a que extreme la precaución y suspenda las clases presenciales para la jornada de este viernes, 6 de febrero, en aquellas zonas donde exista "la más mínima duda de que pueda haber riesgo para la comunidad educativa" a consecuencia del temporal que azota la comunidad autónoma en los últimos días.

En una nota, CSIF-A ha señalado que la decisión de la Administración andaluza de reanudar la actividad lectiva presencial este jueves en infinidad de localidades ha sido "un error en muchos casos ya que profesorado, alumnado y familias en general han corrido riesgos innecesarios y evitables".

Por su parte, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha subrayado que "la seguridad debe estar por encima de cualquier consideración, pues ya no solo hablamos de intensas lluvias, sino de fuertes rachas de viento que han puesto en peligro la integridad de muchas personas tanto en los desplazamientos como durante su estancia en los centros educativos".

En este sentido, la responsable sindical ha hecho referencia a las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "ha pedido máxima prudencia ante un temporal sin precedentes". Una prudencia que, desde CSIF, "consideramos que debe traducirse en decisiones claras, responsables y en las que se extreme la seguridad".

CSIF-A también ha apuntado a las ya deterioradas infraestructuras de muchos centros educativos andaluces, que se están viendo aún más afectadas por el temporal y que suponen una "evidente falta de seguridad para el profesorado y el alumnado, pues se han producido derrumbes de techos y rotura de ventanas y cristaleras", entre otras muchas incidencias.

Por último, García ha reclamado a la Junta que la información que se traslade a la comunidad educativa se haga con "la máxima celeridad y claridad posibles para evitar situaciones de incertidumbre y desinformación hasta bien entrada la noche de este pasado miércoles".

"Somos conscientes de que es una situación compleja de gestionar dada la amplitud de la geografía andaluza y la magnitud de nuestro sistema educativo, pero es necesario brindar rapidez informativa y seguridad al profesorado y las familias", ha subrayado García.