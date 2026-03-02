Gobierno vasco analiza las "potenciales afecciones" a la economía vasca por la guerra EEUU-Irán

Barakaldo (Bizkaia), 2 de marzo de 2026. El lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que el Gobierno vasco "ya está monitorizando las potenciales afecciones" a la economía y empresas vascas radicadas en Oriente medio para "establecer las medidas que sean necesarias" tras la "escalada bélica" a la que se asiste con el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán. Además, ha reivindicado el respeto al derecho internacional, la desescalada, la moderación en el uso de la fuerza y la apertura del diálogo multilateral. (Fuente: Irekia)