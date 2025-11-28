Gómez rechaza apoyar plan contra gripe del Ministerio hasta que los técnicos estén de acuerdo

El conseller de Sanidad en funciones, Marciano Gómez, respecto a si habrá acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el protocolo contra virus respiratorios propuesto por el departamento de Mónica García, el conseller ha reiterado que la Generalitat Valenciana está "por y para el diálogo, huyendo de la política, exclusivamente para el beneficio de salud de los ciudadanos", y hacerlo "con criterios técnicos y científicos".Dicho esto, ha recordado que en la Comisión de Salud Pública no se alcanzó un acuerdo sobre este documento, cuando a su juicio "los técnicos tienen que estar por la labor y tienen que acordar los criterios uniformes". "Si se llega a un acuerdo, por supuesto que la Comunitat Valenciana lo suscribirá", ha recalcado, y se ha quejado de que la propuesta del Ministerio se "entromete" en competencias autonómicas como el personal o la organización: "No podemos estar de acuerdo".