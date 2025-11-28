Gómez, sobre remodelación del Consell: "Lo que decida, por supuesto que lo acataremos"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado convencido de que el recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, será un "excelente" jefe del Consell y ha asegurado que, sobre una hipotética remodelación del Ejecutivo valenciano, "lo que él decida, por supuesto que lo acataremos". Preguntado por si teme una remodelación del Consell que le pueda afectar, el titular de Sanidad ha afirmado que su "situación personal" no es "importante" en estos momentos. "Lo más importante es la situación de los valencianos", ha recalcado.