El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha mostrado "sorprendido" de la preocupación del actual vicepresidente de Agenda 2030 y Derechos sociales, Pablo Iglesias, quiera estar "en la única comisión delegada que no se ocupa de eso y que es la del servicio de inteligencia". "Me está costando trabajo ver la relación entre la comisión delegada del CNI con la agenda 2030, me lo tienen que explicar", ha asegurado González.