El Govern crea una oficina técnica para facilitar a los municipios el acceso a fondos europeos

Barcelona, 22 de febrero de 2026. Jaume Duch, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, ha anunciado este domingo que el Govern creará una oficina técnica para facilitar a los municipios catalanes el acceso a fondos europeos, especialmente aquellos de menos de 20.000 habitantes que son los que "normalmente tienen más dificultades para poder contar con apoyo administrativo". Así lo ha dicho en declaraciones ante los medios en la localidad catalana de El Vendrell (Tarragona), donde este domingo por la mañana ha tenido lugar la edición número 40 de la "Xatonada Popular", una celebración gastronómica que invita a la gente a probar el 'Xató', uno de los platos más emblemáticos de la zona.