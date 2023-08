El Govern critica que Soteras "no es la persona más adecuada para estar al frente" de la FCF

Patricia Plaja, portavoz del Govern, ha criticado públicamente que Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, ''no es la persona más adecuada para estar al frente'' de la federación después de posicionarse reivindicando la dimisión de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). ''Soteras no ha estado a la altura del cargo que representa y no es la persona más adecuada para estar al frente del cargo'' ha declarado Plaja, quien ha advertido de que no le corresponde al Govern la acción de nombrar o retirar presidentes de la FCF.