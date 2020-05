El Govern recibe más de 3.000 quejas de afectados por ERTE

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha explicado que han recibido quejas "de todo tipo" en el buzón que crearon hace dos semanas para quienes tienen problemas con su prestación del paro, tramitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). "Desde la queja clásica de que no se ha cobrado la prestación desde hace mucho tiempo hasta situaciones de que han cobrado cuantías que no corresponden y que a veces sorprenden, como pagar la nómina del paro con una cantidad que no supera los 10 euros", ha expuesto. En total, la Generalitat ha recibido más de 3.000 quejas de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).