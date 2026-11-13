'La Gran Recogida 2026' arranca con el objetivo de recaudar "10 millones de kilos de alimentos"

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Este viernes 13 de noviembre ha arrancado 'La Gran Recogida 2026', promovida por la Federación Española de Bancos de Alimentos y sus 53 Bancos de Alimentos asociados, y que tiene como objetivo recaudar "el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos". En declaraciones a Europa Press Televisión, el director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Francisco Greciano, ha destacado que en esta edición se han sumado "aproximadamente 11.000 establecimientos" en toda España.