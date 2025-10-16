Gregorio (FEMP C-LM) cree que Page vuelve "a dar la espalda a los municipios de C-LM"

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP C-LM) y alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha a vuelto a desaprovechar la oportunidad de anunciar medidas que favorezcan a los 919 municipios de la región, especialmente la eliminación del canon del agua, una de las principales cargas que lastran la competitividad y el crecimiento económico de los ayuntamientos, las empresas y los ciudadanos.