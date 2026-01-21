Grupo Intaf se alza con el Premio Pyme del Año en A Coruña

Proveedor integral de servicios de metal y mecánicos. Es la actividad de Grupo Intaf, el Premio Pyme del Año 2025 en A Coruña, un galardón de la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con un origen familiar que se remonta a principios de los años 40, en la actualidad cuentan con cerca de 200 trabajadores.El mayor volumen de su actividad se produce en el entorno cercano. En estos años han realizado una importante inversión en innovación y digitalización.Compromiso con el entorno, búsqueda y retención de talento y estabilidad financiera son algunos de los retos a los que se enfrentan.Tres plantas en Narón y más de 35.000 metros cuadrados de superficie y espacio industrial, hacen de Grupo Intaf uno de los principales referentes en su sector.