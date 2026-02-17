Grupos de personas hacen cola para poder acceder a una vivienda VPO en Alzira (Valencia)

Valencia, 17 de febrero de 2026. Jóvenes han hecho cola durante tres días en la puerta de la Inmobiliaria José Martí para poder optar a una de las viviendas VPO de la localidad valenciana de Alzira que están adjudicando desde este martes: "Estamos pagando 700 euros por un alquiler dónde van a construir las casas", explicaban algunas de las personas que han hecho en las últimas horas. Unas viviendas que se adjudican "por orden de llegada" por es o explica la cantidad de gente que ha hecho cola desde el sábado. Uno de los dueños de la Inmobiliaria José Martí, Rubén Martí, y el director del Real Estate Family Office de Uriel Sun Investments, Atef Harbi, se mostraban muy contentos y afirman que "esperaban gente, pero no tanta" como ha ocurrido este martes en Alzira.