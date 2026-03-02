La Guardia Revolucionaria amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

Madrid, 2 de marzo de 2026. El estrecho de Ormuz, la crucial arteria por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, ha quedado oficialmente bloqueado según las autoridades iraníes. En concreto, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió este lunes de que "prenderán fuego" a cualquier barco que trate de cruzar estas aguas. Antes de las declaraciones de Yabari, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos, identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras, que atravesaba esta ruta marítima. (Fuente: US Command/NASA/Media Luna Roja)