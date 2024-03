La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que el secesionismo "no va a parar" hasta que consiga celebrar un referéndum de independencia. "Con cada despropósito no dejan de sorprendernos, ya lo dijimos, el único camino que tiene el secesionismo es conseguir un referéndum de independencia y hasta que no lo consigan, no van a parar, y cuanto más débil está el Partido Socialista, más fácil para ellos es conseguirlo", ha dicho.