De Guindos: "La evolución a corto plazo de la economía europea y española es positiva"

Valencia, 19 de febrero de 2026. El vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, Luis de Guindos, ha señalado que la evolución "a corto plazo" de la economía europea y española "es positiva", y ha destacado que el proceso migratorio es "imprescindible" porque "tira" de la actividad económica, aunque ha reconocido que existen "riesgos a medio plazo" como "la vivienda, el mantenimiento de servicios sociales y de la competitividad". Además, ha resaltado que la economía europea "se está comportando mejor de lo que habíamos proyectado" y que la evolución de la inflación es "positiva" estando por debajo del objetivo, que es del 2%.