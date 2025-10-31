Halloween llega cargado de aterradores disfraces y buenas previsiones para el ocio nocturno

La fiesta de Halloween llega esta noche y las tiendas especializadas en disfraces registran esta ultima semana un movimiento comercial muy superior al que experimentan en los días previos a Carnaval, una tendencia que se consolida año tras año en España, y donde los disfraces cambian de gustos cada año para casi todos. En una festividad divertida entre amigos, La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de los peligros que pueden suponer el maquillaje y los disfraces tanto para niños como para adultos.