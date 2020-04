La profesora del Instituto Torreblanca que está ayudando a las familias de sus alumnos a que tengan para comer, Teresa Herrera, explica que hay muchas familias a las que ayuda que literalmente no tienen nada para comer. "Nos encontramos muchas familias donde los chiquillos les preguntan a sus madres ¿Mamá tu por que no comes? Y les dicen, no yo voy a comer después y lo que hacen es quedarse sin cenar o sin comer".