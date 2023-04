El Handmade Festival, una experiencia única del 'do it yourself'

La Fira de Barcelona ha acogido la 10a edición del Festival Handmade. La directora de Handmade Festival, Ana Ventura, asegura que este evento tiene el objetivo de ser "una experiencia única del 'do it yourself'". Desde la dirección del festival son positivos y prevén que alrededor de 25.000 personas pasen por el pabellón durante este fin de semana. El responsable de electricidad de Bauhaus -una de las empresas colaboradoras-, Carles Galí, asegura que los talleres "tienen muy buena acogida" entre los visitantes y señala que las entradas se llegan a agotar en minutos. Ante esta respuesta, desde Bauhaus se platean crecer para poder "abarcar a más gente".