Hazte Oír, a su salida de los juzgados: "El procedimiento va a seguir adelante"

El abogado y secretario de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha asegurado a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla que "el procedimiento tiene sus propios cauces y va a seguir adelante", a la vez que ha evitado entrar en detalles "por respeto a la instrucción". Así se ha expresado tras la ausencia de Begoña Gómez a la cita de este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado para que le informase de que, si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular.