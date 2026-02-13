Heineken España elabora todos sus productos en España con 100% energía renovable

HEINEKEN España ha anunciado que elabora todos sus productos en España con 100% energía renovable desde diciembre de 2025.Se convierte así en la primera gran cervecera española en lograr este hito en sus procesos de producción.Durante un acto celebrado en Madrid con la presencia de representantes empresariales, políticos y socios energéticos, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen ha destacado la importancia de este avance hacia la transición energética.La cervecera ha movilizado más de 80 millones de euros junto a sus partners para materializar una hoja de ruta basada en la eficiencia y la generación de energía con el objetivo de descarbonizar las 4 fábricas de producción con las que cuenta en España, ubicadas en Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid.De esta forma todas las cervezas, cider y tinto de verano que la compañía elabora en nuestro país se producirán con energía eléctrica y térmica de origen renovable.Este hito culmina una década de innovación tecnológica, alianzas estratégicas y colaboración.