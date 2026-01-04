La hermana de Diosdado Cabello, cónsul de Venezuela en Bilbao llama a "derrotar a Trump"

La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, ha llamado a los venozolanos a activarse para derrotar la "agresión imperialista" del presidente de EEUU, Donald Trump, al que ha calificado de "asesino y criminal".Glena del Valle Cabello, hermana del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, con el que ha asegurado no haber contactado, ha participado este domingo en la concentración convocada en Bilbao por la plataforma Hegoak contra los ataques de EEUU en Venezuela y el arresto de su presidente, Nicolás Maduro, del que han colocado una foto en la concentración y cuya libertad han exigido los numerosos ciudadanos que se han sumado a la protesta.La cónsul ha señalado que todo el país debe "activarse para derrotar esta agresión imperialista". "Y así será", ha asegurado. En su intervención ante los asistentes, Glena del Valle ha dado lectura a parte de la resolución adoptada anoche por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por el que se ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez, asuma y ejerza en condición de "encargada" todas las atribuciones inherentes al cargo de presidente de Venezuela.La cónsul ha indicado que Venezuela es de los venezolanos y no de Trump, a que ha calificado de "asesino y criminal" porque, según ha indicado ha dejado "muertos" en su país, que, según ha apuntado, desconocen su número."Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Los venezolanos les pertenece Venezuela, a nadie más, tanto sus recursos como su pueblo", ha afirmado Glenna del Valle.