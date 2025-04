El hermano de Pedro Sánchez no ha contestado a las preguntas de la jueza, según su abogado

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, no ha contestado este viernes en su declaración como investigado a las preguntas que le ha realizado la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el proceso que se sigue por su contratación en la Diputación de Badajoz.Así lo ha confirmado su abogado, Emilio Cortés, quien ha señalado que su cliente está "en su derecho constitucional" de no responder a las preguntas de la jueza, y así lo ha hecho, tras lo que ha confiado en que no se abra juicio oral sobre este caso, ya que "no hay ningún indicio contra él, es que no hay nada, absolutamente nada contra él", ha aseverado.