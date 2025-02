Hijo entrega 90.000 firmas para que no separen a sus padres con Alzheimer en dos residencias

José Hernández, un hombre de Plasencia (Cáceres) ha entregado este jueves en Mérida más de 90.000 firmas recogidas en la plataforma ciudadana Change.org para que se modifiquen los actuales criterios de asignación de plazas en residencias para que no separen a sus padres con Alzheimer después de 60 años casados y conviviendo juntos."El último deseo que tienen es vivir sus últimos días juntos y creemos que la administración no es nadie para separarlos, cuando ellos no se quieren separar", ha señalado José Hernández.