Un hito de la movilidad”: Zaragoza acoge el primer vuelo urbano de un dron de carga en Europa

Zaragoza se ha convertido este lunes en escenario del primer vuelo urbano en suelo europeo de un dron automatizado ideado para dar soporte en situaciones de emergencias y catástrofes mediante el transporte de material sanitario o víveres. "Un hito de la movilidad del futuro", según ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante un acto al que también han asistido el director general de ALIA, Ángel Gil, la directora de operaciones de la empresa EHang para Europa y América, Victoria Jing Xiang; el Head of the Innovation Hub South del EIT Urban Mobility, Martí Massot; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.