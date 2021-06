Homs reprocha el procedimiento del Tribunal de Cuentas

El ex consejero de la Presidencia y letrado de varios de los ex cargos señalados Francesc Homs ha reprochado el procedimiento del Tribunal de Cuentas. "Analizar un texto de vocación jurídico de 500 páginas para presentar alegaciones, cuando además hay en juego tantos millones de euros, no permite posibilidad de defenderse ni es proporcionado ni lógico", ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal. Homs ha asegurado que la justificación que ha dado el órgano fiscalizador de la presunta responsabilidad contable de sus clientes y el resto de ex cargos "es básicamente por razones de naturaleza política".