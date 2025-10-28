Horno reabre como cafetería en Alfafar: "Ver la cara de felicidad de mis vecinos lo es todo"

Nawal Sabrí, una repostera que, junto a su marido, regentaba desde hacía tres años un horno tradicional con 35 años de historia ubicado el Parque Alcosa de Alfafar ha reabierto el local transformándolo en la cafetería pastelería Orba. Tras el paso de la dana, tal y como cuenta Sabrí, el horno quedó "completamente destrozado" y, aunque en un primer momento, cuando todavía estaba en "shock", el mundo se le vino encima y pensó que "iba a tirar la toalla", gracias al apoyo de los vecinos del barrio y los voluntarios decidió continuar y darle "una nueva vida" a su local. Un año después de la dana, la repostera considera que ha tomado la decisión correcta volviendo a empezar de cero su negocio aunque haya sido un largo camino con muchas complicaciones: "No me arrepiento de nada, ver la cara de felicidad de mis vecinos lo es todo para mi".