HOSBEC afirma que la ley de ahorro energético afectará de forma "mínima" a los hoteles

Nuria Montes, Secretaria General de HOSBEC (Asociación Empresarial y Hostelera de la Comunidad Valenciana) ha declarado que los hoteles están preparados ya que llevan implantando medidas para el ahorro energético desde hace años, y que por tanto, el nuevo decreto ley sobre el ahorro y eficiencia energética que entra en vigor mañana día 10 de agosto, no les afecta en gran medida. Montes ha declarado que "la afectación va a ser muy parcial y mínima en los establecimientos hoteleros" debido a que solo va a afectar a las zonas de cafetería, bares y restaurantes ya que los interiores de las habitaciones son privativas y no se aplica el decreto ley. La secretaria de HOSBEC afirma que "los establecimientos hoteleros son pioneros en medidas de ahorro energético desde hace ya mucho tiempo" ya que los hoteles han reducido mucho su factura energética desde hace años debido a que esta les supone un 20%, por tanto "no es ningún drama ni trauma en el sector". Montes ha recalcado que hubiese sido deseable realizar una aplicación de la ley por sectores para "proteger la imagen de España como destino turístico internacional" recalcando que la ley de "generalista" y que la fecha para su implantación en plena campaña turística "no es la más acertada".

Más información Benidorm

Eficiencia energética