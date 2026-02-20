Hotelero extremeño dispuesto a "arrimar el hombro" ante el tope de precios pero pide diálogo

Medellín (Badajoz), 20 de febrero de 2026. El gerente del hostal La Cabaña en Medellín (Badajoz), Diego González, ha señalado ante la limitación temporal de precios en los establecimientos hoteleros en el municipio debido al temporal que, "todo lo que sea una cosa para ayudar a la gente" es positivo, al tiempo que ha defendido que los empresarios están dispuestos a "arrimar el hombro", aunque reclama mayor interlocución con el sector en este tipo de decisiones. "Deberían primero ponerse en contacto con nosotros antes de tomar esa medida", ha dicho González.