La huelga médica provoca 300.000 actos suspendidos y un coste de más de 39 millones

Sevilla, 21 de febrero de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que la última huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez por el Estatuto Marco ha "obligado a suspender" casi 300.000 actos asistenciales en Andalucía y ha tenido un impacto económico de 39,4 millones de euros. Una huelga, ha explicado Antonio Sanz, que ha derivado en una semana "especialmente compleja para el sistema sanitario público de Andalucía".