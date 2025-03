Los hutíes reclaman un segundo ataque en menos de 24 horas contra un portaaviones de EEUU

Los rebeldes yemeníes hutíes han reclamado este lunes de madrugada un segundo ataque en menos de 24 horas contra el portaaviones estadounidense 'US Harry S. Truman', si bien Washington no ha confirmado este extremo, mientras que el Ejército de Estados Unidos ha indicado que "continúa con sus operaciones" contra la insurgencia, después de que durante el fin de semana haya matado a más de medio centenar de personas en sus bombardeos.(Fuente: CENTCOM, Ministry of Defense of Yemen, Yemeni Armed Forces)