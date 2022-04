Iberdoex se plantea cerrar gasolineras al no poder aplicar descuento de 20 céntimos

Las estaciones de servicio Iberdoex se plantean un cierre temporal tras la publicación del plan de choque por la guerra en Ucrania por el que se ven "en la obligación de anticipar 20 céntimos de descuento en todos los repostajes". Así, el presidente de Iberdoex, Lorenzo Florencio, ha apuntado que "ante esa obligatoriedad" y no tener "seguridad jurídico-administrativa" de que la Administración les va a "anticipar en tiempo y en forma esa bonificación" se plantean no suministrar al público porque no tienen "capacidad económica" para asumirlo.