Iberia digitaliza sus servicios aeroportuarios con tecnología Samsung

Publicado 16/12/2019 11:37:33 CET

Innovación y transformación digital para mejorar la eficiencia de las operaciones en el aeropuerto. Iberia incorpora más de 800 dispositivos de Samsung que permitirán a la aerolínea agilizar todas sus actividades de asistencia aeroportuaria.El proyecto incluye dotar al personal de tierra de Iberia con smartphones y tablets rugerizados de Samsung.Según María Ángeles Rubio, directora de Servicios y Desarrollos de Aeropuertos de Iberia:“La digitalización es uno de los pilares de nuestro proyecto Go Up, el proyecto de transformación de los servicios aeroportuarios de Iberia".Para David Alonso, director del Área de Empresas de Samsung España: "Samsung lo que aporta es su experiencia como proveedor tecnológico para conseguir un mejor fin, en este caso, las mejoras de los procesos que redundan en una mejor atención al cliente".Todas las operaciones que se realizan en la aeronave durante la escala, gestión y distribución de los recursos, así como la comunicación entre agentes y personal de Iberia están centralizadas en estas aplicaciones. CORA permite informar en tiempos real sobre la operativa del avión.Por su parte Teams es una herramienta colaborativa para los supervisores.El sistema Push to talk permite conversaciones por voz entre los agentes que operan en torno a un avión mientras que Kepler además del seguimiento permite planificar y distribuir las tareas.Todo un engranaje de actividades, en la mayoría de los casos invisibles para los pasajeros, que hacen posible algo tan fascinante y a la vez tan complejo como el despegue de un avión.