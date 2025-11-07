Ifema Madrid defiende la colaboración con la Fira de Barcelona: "No me interesa el Mobile"

Ifema Madrid ha defendido este viernes la colaboración con la Fira de Barcelona para "unir" en España y ha afirmado que no le "interesa" el Mobile World Congress. "Ellos tienen sus ferias, nosotros las nuestras. Lo que podemos colaborar, colaboramos", ha señalado el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad ferial madrileña, José Vicente de los Mozos, en Desayunos Madrid organizado por Europa Press al ser preguntado por si le interesaría acoger esta feria tecnológica que acoge la Ciudad Condal.