El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que no pactarían ni con VOX ni con Podemos porque son formaciones con las que no tiene "intersección política", por lo que ha dejado claro que no es un "cordón sanitario" sino que no puede apoyar "algo que va en contra de los intereses de la Comunidad y de los principios políticos más elementales" del partido liderado por Inés Arrimadas.