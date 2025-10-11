Illa apela al consenso para aprobar unos Presupuestos "ambiciosos y con una mirada social"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este sábado al consenso para aprobar unos Presupuestos catalanes 2026 "ambiciosos y con una mirada social que responda a las necesidades". En su conferencia 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida' en Cervera (Lleida), ha explicado que "toda acción de gobierno necesita recursos para ser desplegada". "Desde el Govern estamos haciendo el trabajo, estamos trabajando en este momento en la confección de un presupuesto", y ha reiterado que su prioridad es tener unos buenos presupuestos lo antes posible. Por eso, ha reiterado la demanda a los partidos para negociar unas cuentas: "Solos no lo podemos hacer". Además, ha destacado que las inversiones de la Generalitat en 2025 marcarán "un récord" y que se superarán los 3.000 millones de euros de inversión.