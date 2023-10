Illa (PSC) afirma que "no es momento de personalismos ni partidismos" y pide responsabilidad

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que "no es momento de personalismos ni partidismos" y ha pedido responsabilidad ante la oportunidad excepcional que para él supone la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. "No toca ahora ni buscar la foto, ni buscar soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos en clave particular", ha declarado este domingo después de visitar Les Franqueses del Vallès (Barcelona). Ha avisado de que ahora "está en juego el futuro de España y el de Catalunya, y es momento de mirar a largo plazo, de pensar no en el mes que viene, sino a largo plazo", algo que según él requiere de política en mayúsculas. También ha dicho que están en juego "temas importantes como la gobernabilidad de España o la solución a un conflicto político que ha consumido demasiado tiempo y energía a Catalunya y España". Por eso, ha llamado a aprovechar la oportunidad, reconducir la situación y avanzar, así como "demostrar cierto sentido de Estado y voluntad de resolver problemas, no de crearlos, no de confrontar".(Fuente: PSC)