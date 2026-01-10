Illa reivindica el acuerdo de financiación como "el mejor" de la historia de Catalunya

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC como "el mejor" de la historia de Catalunya. Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC, en la que también ha dicho que este es "el mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia democrática española" y aportará, a su parecer, más transparencia, eficiencia y capacidad normativa. Ha destacado que el acuerdo supone 4.700 millones de euros "adicionales en el primer año" y ha dicho que respetará la ordinalidad, por lo que Catalunya será la tercera en aportar y la tercera en recibir. Ha asegurado que este es un acuerdo con el que "nadie pierde" y salen beneficiadas todas las comunidades autónomas.