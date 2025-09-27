Illa reivindica el poder transformador de las mujeres para "frenar la ola reaccionaria"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este sábado el poder transformador de la mujer para "frenar la ola reaccionaria que avanza en todo el mundo". "Si queremos una Catalunya, una España y una Europa justas, debemos seguir persistiendo en la defensa de los derechos de las mujeres sin dar ni un paso atrás", ha dicho al clausurar un acto de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC, en la sede del partido. Illa ha dicho que uno de cada cuatro países notifica un retroceso en los derechos de la mujer, según la ONU, y ha añadido que la proporción de mujeres en el Parlament se ha duplicado pero "representan todavía el 27%".(Fuente: Redes sociales)