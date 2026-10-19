Impotencia entre afectados por crecida río Girona en Els Poblets: "Está todo hecho un asco"

Alicante, 19 de octubre de 2026. Vecindario de la localidad de Els Poblets (Alicante), donde el río Girona se ha desbordado por las lluvias de la dana Adam, ha mostrado su impotencia ante los efectos del temporal, que ha dejado "todo hecho un asco" en sus viviendas, con numerosos daños materiales, que también se han visto en vehículos que han sido arrastrados por el agua. Así lo han señalado varias personas afectadas por lo ocurrido, que tratan de recuperar la normalidad limpiando sus casas de barro y de agua después de este episodio, que ha hecho que muchos recuerden la crecida que hubo en 2007. Una de las damnificadas es Josefa, quien ha indicado que "el agua ha subido mucho más" que la "última vez". "No puedes hacer nada", ha relatado con impotencia, al tiempo que ha asegurado que tiene muchos electrodomésticos y muebles afectados.