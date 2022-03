Impulso Ciudadano tacha de "acto de cobardía" la incomparecencia de Torra en el juzgado

El presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, ha asegurado este jueves que el hecho de que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, no haya comparecido en el juicio es "un acto de cobardía y un acto que refleja una desconfianza sobre el Estado de Derecho".Lo ha dicho a la salida del segundo juicio de Torra por presunta desobediencia al no retirar la pancarta de los presos del 1-O de la fachada de la Generalitat, y ha asegurado que "ha quedado clara la desobediencia" y que el mismo Torra lo ha reconocido en un vídeo este jueves por la mañana.Ha explicado que desde Impulso Ciudadano, que ejerce de acusación popular en el juicio, se ha pedido la inhabilitación especial de Torra para cargos públicos y una multa de 108.000 euros."Estamos ante una situación especialmente dolorosa, en la medida en la que no se ha entendido por parte del presidente de la Generalitat que las instituciones son de todos. Hoy mismo ha utilizado el despacho del presidente para hacer alegato en contra de las administraciones que le pagan el sueldo, y hoy mismo se ha hecho alegato desde el propio despacho diciendo que no se reconoce en los tribunales", ha añadido.Domingo ha considerado de "especialmente penoso que (Torra) no haya acudido a dar la cara", ya que es lo que --según él-- se merecen todos los catalanes.