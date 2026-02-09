Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

La titular de la plaza número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha imputado a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el presunto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a personas del entorno independentista. La jueza también ha imputado a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies, empresa que comercializa el 'spyware' Pegasus, y sus dos filiales europeas con sede en Luxemburgo, así como a los directivos de Saito Tech, responsable del programa Candiru.(Fuente: EBS/Europa Press)