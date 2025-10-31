El incendio de Güeñes (Bizkaia) está a punto de extinguirse y ha afectado a unas 10 hectáreas

El incendio en la localidad vizcaína de Güeñes, que se iniciado sobre la una de la madrugada de este viernes, se encuentra controlado y a punto de extingirse, a lo que ayudará la lluvia que se espera a última hora de la jornada, aunque no se descartan "pequeñas reavivaciones" del fuego, sin que haya peligro. La zona afectada ha sido "pequeña", de alrededor de diez hectáreas, gracias a la "rápida y eficiente" actuación del servicio de montes, de incendios forestales y de Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, según ha explicado el jefe del Servicio de Montes de la Diputación de Bizkaia, Carlos Uriagereka.